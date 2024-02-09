В России скоро начнутся продажи минивэна GAC M8

Китайский автобренд GAC в этом году начнет продажи в России нового большого минивэна M8. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Длина автомобиля составляет 5212 мм, ширина — 1893 мм, высота — 1823 мм. Колесная база — 3070 мм. В салоне могут разместиться семь человек. Минивэн оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 231 л. с. Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний.

В комплектацию входят климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, а также панорамная крыша. Опционально будет доступна задняя подушка безопасности.

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