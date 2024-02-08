Pagani показала первое фото нового суперкара

Автопроизводитель Pagani принял решение выпустить новый суперкар. Итальянская компания Pagani Automobili представила первый тизер своего нового суперкара, разработанного в рамках программы Atelier. В соцсетях показали только профиль закрытого тканью автомобиля. Подробности о новинке пока не раскрываются, но она, вероятно, предназначена для трека, о чем косвенно свидетельствуют кадры известных гоночных трасс.

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В 2022 году Pagani представила купе Utopia, но на новом тизере видно нечто более напоминающее трековую Huayra R. Проект имеет похожие очертания антикрыла, массивный передний сплиттер, развитые колесные арки и узнаваемые зеркала, что указывает на возможность обновленной версии «эрки» либо же индивидуальный заказ.

Huayra R, вдохновленный спортпрототипами прошлого века, был представлен с 850-сильным «атмосферником» V12 и презентован как база для будущих моделей.

Для своих спорткаров Pagani использует различные версии двигателя V12 от Mercedes-AMG, каждый из которых собран вручную одним мастером.