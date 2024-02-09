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BYD начнет продажи кроссовера Sea Lion 07 в марте 2024 года

Китайская компания BYD в марте этого года начнет продажи кроссовера Sea Lion 07. Об этом сообщает carnewschina.com.

BYD начнет продажи кроссовера Sea Lion 07 в марте 2024 года
© Газета.ру

Длина машины 4830 мм, а колесной базы — 2930 мм. Автомобиль получил большую панорамную крышу и выдвигающиеся дверные ручки.

BYD Sea Lion 07 будет доступен с тремя силовыми установками на выбор. В базовой версии автомобиля установлен один электрический агрегат мощностью 231 л.с. Вторая версия получит 313-сильный электромотор, а в топовой модификации кроссоверу полагается два электродвигателя суммарной мощностью 530 л.с.

Отмечается, что дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD.

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