Дилерские скидки на китайские автомобили оказались фейковыми

Скидки на новые китайские автомобили от дилеров оказались фейковыми. Анализ актуальных скидочных программ от дилеров китайских автомобилей показал, что покупка китайского автомобиля оказывается фактически невыгодной из-за высоких дисконтов при сдаче авто в трейд-ин и процентов по кредитам. На это обратили внимание журналисты издания «Газета.Ru».

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Корреспондент предложил нескольким дилерам на оценку два автомобиля: Volkswagen Polo 2022 года выпуска с мотором 1,6 литра, мощностью 110 лошадиных сил, «механикой» и пробегом 64 тысячи километров, рыночная стоимость которого на сегодняшний день колеблется между 1,5 - 1,9 миллиона рублей. И очень ликвидный Volkswagen Tiguan 2015 года в максимальной комплектации с рыночной ценой в районе 1,8 - 2,1 миллиона рублей.

Разные дилеры китайских автомобилей при этом предложили выкупить Polo за сумму от 1,2 до 1,4 миллиона с максимальной скидкой в 330 тысяч рублей на новый автомобиль. Tiguan оценили в 1,5 - 1,6 миллиона рублей, с максимальным бонусом в 300 тысяч. Как в случае с Volkswagen Polo, так и Tiguan выгода от автопроизводителя уравнивается потерей от реализации автомобиля через «трейд-ин». Цель дилеров «забрать» авто по минимальной цене давно не тайна, и продавать машины самостоятельно по-прежнему выгодней.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, покупка машины за наличные тоже становится невозможной из-за условий скидок, предоставляемых только при покупке в кредит. Дилеры получают комиссию от банков за оформление кредитов до девяти процентов, а в страховом сегменте до 50 процентов. Это означает, что дилерам выгоднее продавать автомобили через кредит и страховку, а также выкупать автомобили «по дешевке» и перепродавать их с прибылью.