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В Саратовской области восстановили движение  на участке трассы Р-228

Движение восстановили на участке трассы Р-228 в Саратовской области после ограничения из-за непогоды. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

В Саратовской области восстановили движение на участке трассы Р-228
© РИА Новости

"С 22:00 (21:00 мск) отменено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств", - сообщили в управлении.

Речь идет об участке с 47-го по 141-й км трассы Р-228.

Уточняется, что ограничение сняли в связи с улучшением погоды и восстановлением движения в Самарской и Ульяновской областях.

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