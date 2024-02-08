В Саратовской области восстановили движение  на участке трассы Р-228

Движение восстановили на участке трассы Р-228 в Саратовской области после ограничения из-за непогоды. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

"С 22:00 (21:00 мск) отменено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств", - сообщили в управлении.

Речь идет об участке с 47-го по 141-й км трассы Р-228.