Новый шинный бренд Attar готовится к скорому выходу на российский рынок

Производство покрышек для легковых и грузовых автомобилей в ближайшие месяцы начнётся на казахстанском заводе, который принадлежит «Татнефти» и группе «Аллюр».

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Строительство шинного завода в Сарани (город в Карагандинской области, Республика Казахстан) стартовало в апреле 2021 года. Реализацией проекта занимается дочернее предприятие ПАО «Татнефть» совместно с ГК «Аллюр». Совсем скоро, в течение ближайших нескольких месяцев, здесь начнётся серийное производство автомобильных покрышек под новым брендом.

Колеса.ру

Как рассказали в пресс-службе Ikon Tyres, в российско-казахстанской компании определились с названием бренда, под которым будут выпускать шины на новой площадке: все модели покрышек сойдут с конвейера под брендом Attar. В переводе с казахского языка название означает «кони» (кстати, изображение в виде коней есть на официальном гербе Казахстана).

В компании отметили, что «шины Attar уверенно направляют табун, который образно разгоняет автомобиль, спрятавшись под его капотом». Логотип бренда было решено выполнить в виде стилизованного профиля головы коня: эмблема будет отображена на боковине каждой шины, которая сойдёт с конвейера казахстанского шинного предприятия.

Колеса.ру

Завод в Карагандинской области будет выпускать покрышки как для легковых автомобилей, так и для грузовиков (цельнометаллокордные шины, ЦМК). В компании добавили, что серийное производство будет налажено на высокотехнологичном автоматизированном оборудовании от передовых брендов индустрии.

Площадь производственной площадки дочерней компании Татнефти и Аллюра равна 10,6 га. По плану, после выхода предприятия на полную производственную мощность шинник сможет выпускать ежегодно 3 млн покрышек для легковых машин и 500 тыс. шин для грузовых автомобилей.

Колеса.ру

В компании заявили, что качество шин Attar «будет соответствовать лучшим мировым практикам в шинной отрасли». Ещё производитель добавил, что вся выпускаемая продукция в обязательном порядке будет проходить два этапа контроля: сначала визуальный, а после автоматизированный контроль. Шины, не прошедшие проверку, отправят на утилизацию.

Продажи шин марки Attar начнутся в текущем году. Известно, что продукция нового шинного завода будет продаваться на территории Казахстана, а также поставляться на экспорт.