Спортивный кроссовер Abarth 600e показали в дебютной версии Scorpionissima

Итальянская марка Abarth, входящая в состав корпорации Stellantis, раскрыла внешность своей второй электрической модели — субкомпактного кроссовера 600e, сделанного на базе одноимённой модели Fiat.

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Марка Abarth официально анонсировала свой спортивный кроссовер месяц назад, а вчера рассекретила его внешность, так как он сейчас участвует в рекламных съёмках в Милане, и скрывать его облик больше нет смысла — всё равно зеваки и папарацци сольют его фотографии в интернет. До полноценной премьеры, судя по всему, осталось совсем не много времени, но её дата пока не объявлена.

Итак, как мы и ожидали, новинка получила имя Abarth 600e — это вторая полностью электрическая модель от бренда со скорпионом на эмблеме, первой стал дебютировавший в 2022 году хот-хэтч Abarth 500e. В новой продуктовой линейке Abarth будет ещё и третья электрическая модель, но никакой информации о ней пока нет. Бензиновых новинок у итальянского бренда больше будет.

Колеса.ру

На единственной опубликованной фотографии кроссовер Abarth 600e показан в дебютном лимитированном исполнении Scorpionissima и в эксклюзивном лиловом цвете Hypnotic Purple. От исходного Fiat 600e, справившего мировую премьеру летом прошлого года, кроссовер Abarth отличается более агрессивным оформлением передка с более широкой и оквадраченной нижней частью переднего бампера, большими 20-дюймовыми колёсами и развитым спойлером на багажной двери. Интерьер пока не рассекречен, но в нём обещаны спортивные передние кресла с четырьмя пенонаполнителями разной плотности, обеспечивающими хороший баланс комфорта и боковой поддержки.

В основе Fiat 600e лежит хорошо известная по другим современным субкомпактным моделям Stellantis платформа CMP (Common Modular Platform), а в основе Abarth 600e — её специальная версия Perfo-eCMP со спортивными настройками шасси, мощными дисковыми тормозами и самоблокирующимся дифференциалом, позволяющим надёжно контролировать генерируемую мощным электромотором тягу. Ещё одна уникальная особенность Abarth 600e — шины с полиуретановыми вставками, как у болидов Формулы Е, такие шины имеют отличное сцепление в сочетании с низким уровнем шума.

Если у Fiat 600е максимальная мощность установленного на передней оси электромотора составляет 156 л.с., то у Abarth 600e она повышена до 240 л.с. — это самый мощный серийный Abarth в истории. Для сравнения скажем, что на последнем из «углеводородной» эры топовом хэтчбеке Abarth 695 Biposto 1,4-литровый бензиновый турбомотор выдаёт 190 л.с. Справедливости ради отметим, что в недавнем прошлом Abarth был также 240-сильный бензиновый спайдер 1000 SP, но таких было сделано всего пять штук, и вообще Abarth 1000 SP — это не оригинальная разработка, а перелицованный Alfa Romeo 4C Spider.