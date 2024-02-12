Эксперт рассказал, стоит ли покупать новый Genesis G70

Автомобиль Genesis G70 впервые на российском рынке появился в 2018-м году, сейчас стоимость в базовой комплектации начинается от 5 200 000 рублей.

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Автомобили корейского производства пользуются популярностью среди российских автолюбителей. Genesis G70, это седан, который приравнивается к таким автомобилям, как Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, BMW 3-Series.

Кузов Genesis G70 выполнен в аристократическом стиле и с первого взгляда довольно демократичный. Экстерьер Genesis G70 дополнен хромированными вставками, а также хромированной решеткой радиатора.

Особое внимание было уделено лакокрасочному покрытию, оно на протяжении длительного срока эксплуатации сохраняет свой внешний вид, не трескается, также кузов не подвержен коррозии.

Салон седана Genesis G70 выполнен в классическом стиле, о чем говорит заваленная назад консоль, широкий центральный тоннель, выраженный козырек на панели приборов. Передние кресла имеют удобную посадку с боковой поддержкой. Но есть один минус, отделка рулевого колеса может истереться уже при 100 километрах пробега, при этом отделка салона более долговечна.

Genesis G70 оснащается 2,0 литровым турбированным мотором мощностью 197 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией. У силового агрегата есть заявленный ресурс, который обозначен в 220-250 тысяч километров. После данного порога потребуется капитальный ремонт.

Также многие автовладельцы отмечают то, что еще до пробега в 220 тысяч километров, выходит из строя топливная арматура и турбина, также потребуется произвести замену катализатора и шатунных вкладышей.

Через каждые 70-80 тысяч километров требуется заменять сайлентблоки, амортизаторы и ступичные подшипники.