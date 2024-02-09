У российского "Паладина" появился электрический брат: Nissan Palaso EV

В Китае обнародованы характеристики внедорожника Nissan Palaso EV - ближайшего родственника "Паладина", готовящегося выйти на российский рынок.

© Российская газета

В основе Palaso и "Паладина" лежит одна и та же платформа - от Nissan Terra. Эти два внедорожника выпускаются в Китае, но в их родословной лучше не разбираться, главное, что в любом случае имеем дело с рамным "Ниссаном".

Palaso EV - пикап с кузовной надстройкой, похожей на кунг. Другими словами, грузовик получает остеклённую защиту "багажника" с мягкой отделкой. За счёт нового стайлинга внешности электрический "Паласо" получился чуть длиннее - 5252 мм, ширина и высота авто составляют 1894 и 2010 мм. Размер колёсной базы - 3150 мм.

Palaso EV получил два электромотора, за счёт которых реализована система полного привода. Отдача - 245 л.с. Ёмкость аккумуляторной батареи - 77,3 кВт·ч, которых хватит на 411 км по циклу CLTC. Модель с ДВС же предлагается с атмосферником 2.4 (158 л.с., 230 Нм) или турбодизелем 2.3 (163 л.с., 380 Нм), которые агрегатированы 6-ступенчатой МКПП.