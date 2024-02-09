На рынке России предлагаются рамные внедорожники Toyota Land Cruiser 70

Японские рамные внедорожники марки Toyota попадают на рынок России стараниями дилеров и физических лиц. Стоимость начинается с отметки 6.5 млн рублей.

© Wikimedia Commons

В дилерском центре во Владивостоке можно приобрести рамный Toyota Land Cruiser 70. Стоимость автомобиля здесь составляет 6 500 000 рублей. Речь идет о внедорожнике 2023 года выпуска. Продавец готов привозить автомобили по индивидуальным заказам. Известно, что в продаже представлена машина с турбированным дизельным мотором, рабочий объем которого равен 4.5 литра, а мощность - 205 л.с. В связке с таким двигателем функционирует механическая трансмиссия.

Такой автомобиль предлагается со стандартным рулевым колесом, аналоговой панелью приборов и классическим ручным тормозом. В отделке салона применяется жесткий пластик.

Дилер в Новосибирске предлагает другую версию японского внедорожника. В комплектации заявлен атмосферный двигатель рабочим объемом 4 литра, мощность которого равна 228 л.с. В паре с ним работает автоматическая коробка передач. Стоимость такого автомобиля составляет 7 000 000 рублей.

Оформить предварительный заказ можно на Toyota Land Cruiser 2024 года выпуска. Версия с дизельным мотором, мощность которого равна 205 л.с., оценивается в 7 000 000 рублей. Если рассматривать внедорожник с бензиновым двигателем на 228 л.с., стоимость составит 9 800 000 рублей.