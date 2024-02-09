Новый султан Малайзии задумался о приобретении Aurus

Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар заинтересовался покупкой машины Aurus. Такой информацией поделился посол России в Малайзии Наиль Латыпов, передает агентство «Прайм».

Латыпов также сообщил о готовности посольства РФ найти возможность поставить автомобиль бренда «прямо в гараж» султана. Посол отметил, что вопрос покупки отошел на второй план из-за дел, связанных с восхождением султана на престол. При этом Латыпов подчеркнул, что Россия намерена поддерживать идею «на плаву».

«Кстати, как говорят помощники султана, он практически всегда сам сидит за рулем своих автомобилей, кроме, разумеется, официальных выездов», — подчеркнул Латыпов.

Он назвал нового верховного правителя Малайзии выдающимся политическим деятелем, а также азартным спортсменом и автогонщиком. Посол обратил внимание на то, что у султана Ибрагима есть лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта.

Aurus — российская марка автомобилей представительского и высшего класса.