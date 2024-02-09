Эксперты выяснили, как в России изменились цены на автомобили в январе

Сервис "Авто.ру Оценка" изучил объявления о продаже автомобилей и рассказал "Российской газете", цены на какие новые и подержанные машины сильнее всего изменились в январе 2024 года*. За прошедший месяц средняя цена подержанного автомобиля увеличилась на 1,7%, до 2,2 миллионов рублей.

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Новые автомобили

Лидером по повышению цен на новые авто стала Республика Башкортостан с увеличением средней стоимости на 9,3% до 2,4 миллионов рублей. На втором месте расположилась Мурманская область (+8,6%; 2,1 миллиона рублей), а на третьем - Красноярский край (+5,5%; 3,7 миллиона рублей). Также в пятерку регионов, где цены на новые модели изменились значительнее всего, вошли Брянская (+5%; 3,2 миллиона рублей) и Архангельская (+4,5%; 3,3 миллиона рублей) области. Меньше всего цены изменились в Самарской области (+2,8%; 3,1 миллиона рублей).

По сравнению с декабрем 2023 наибольший рост стоимости в сегменте новых авто отмечен у Hongqi HS5 I - эта модель подорожала в среднем на 5,6% до 5 миллионов рублей. Прибавили в цене и Hyundai Palisade (+4,1%; до 7,8 миллиона рублей), а также Kaiyi E5 (+3,3%; 2,1 миллиона рублей).

Однако есть регионы, в которых в январе цены на новые автомобили снизились. В их число вошли: Воронежская (-12,6%; 2,9 миллиона рублей) и Свердловская (-10,5%; 2,7 миллиона рублей) области. Также в Ярославле цены в объявлениях уменьшились на 10,1% до 1,9 миллионов рублей, а в Омске - на 9,5%, до 5,3 миллионов рублей.

Среди моделей, цены которых снизились в январе, Aito M5 с падением стоимости на 8% до 6,2 миллионов рублей. За ним следуют Aito M7 за 7 миллионов рублей (-6,8%) и Geely Okavango стоимостью 3,2 миллиона рублей (- 6,6%).

Автомобили с пробегом

Значительное удорожание подержанных авто отмечено в Калининградской (+17%; 2,7 миллиона рублей), и Липецкой (+15,8%; 1,2 миллиона рублей) областях. В пятерку регионов, где цены на б/у модели изменились значительнее всего, вошли Республика Дагестан (+13,6%; 1,3 миллиона рублей) и Рязанская область (+12,4%; 1,3 миллиона рублей). Наименьший прирост в стоимости на модели с пробегом зафиксированы в Омской (+7,2%; 1,5 миллиона рублей) и Ярославской (+7,5%; 1,3 миллиона рублей) областях.

Лидерами по росту средней стоимости среди автомобилей с пробегом стала четверка представителей бренда Lada. ВАЗ 2107 подорожал на 14,2% до 229 тысяч рублей, а ВАЗ 2115 - на 13,2% до 241 тысячи рублей. Lada Priora выросла в цене на 9,8%, достигнув отметки в 373 тысячи рублей, а Lada 2114 теперь в среднем стоит 255 тысяч (+9,5%).

Среди регионов, в которых цены на подержанные авто снизились, лидирует Иркутская область с падением средней стоимости на 13% до 2,3 миллионов рублей. Следом идет Тульская область, где средняя стоимость составила 1,7 миллиона рублей (-12,5%). Также в пятерку регионов с существенным снижением цены на б/у авто вошли Северная Осетия (-10%; 1,2 миллиона рублей), Архангельская (-8,9%; 1,2 миллиона рублей) и Астраханская (-8,6%; 1,2 миллиона рублей) области.

В январе в сегменте автомобилей с пробегом снижение стоимости было зафиксировано на электрические Nissan Terrano III до 1,4 миллионов рублей (-4,3%), на Skoda Yeti I (-3,9%; 1,4 миллиона рублей) и на Volvo XC90 II (-3,1%; 5,7 миллиона рублей).