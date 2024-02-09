Необычный пожарный пикап Maserati Quattroporte показали на выставке Retromobile

Редкий Maserati Quattroporte 1967 года, переоборудованный в пожарный пикап, был выставлен на аукцион на автосалоне Retromobile. Эта машина была одной из пяти, использовавшихся на Гран-при Италии Формулы-1 до конца 1970-х годов.

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Maserati с пожарным оборудованием могли быстро доехать до места аварии на трассе и, тем самым, спасти жизнь пилоту.

Этого «пожарного» оценили в сумму от 150 000 до 250 000 евро, но он так и не нашел покупателя.

История машины интересна. Только в середине 1960-х годов Формула-1 (наконец-то) задумалась о безопасности пилотов. Главной опасностью были пожары, и поэтому компания CEA, выпускающая огнетушители, решила создать машину для борьбы с огнем на гонках.

Выбор пал на Maserati Quattroporte. Автомобили закупили и отдали их для доработки в итальянское кузовное ателье Grazia. На выходе получился пикап с двигателем V8 4.7 мощностью 260 л.с. И служил этот автомобиль верой и правдой.