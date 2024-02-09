Exeed RX получил новую комплектацию в России и подешевел

Exeed RX обзавелся новой комплектацией в России и подешевел
Согласно сайту марки, теперь модель RX предлагается в двух комплектациях: к топовой Platinum, которая продается с лета прошлого года, присоединилась Prestige. У исполнения Prestige меньше опций и попроще отделка салона, а стоит такой кроссовер от 5,15 миллиона рублей — это на 300 тысяч дешевле исполнения Platinum. Вне зависимости от комплектации Exeed RX приводит в движение 249-сильный мотор объемом 2,0 литра.
У Exeed RX в комплектации Prestige черный салон с отделкой из экокожи, в то время как у Platinum в отделке используется натуральная кожа. Количество динамиков аудиосистемы сокращено с 14 до восьми, у переднего пассажирского кресла нет функции массажа, а сиденья второго ряда не оснащены вентиляцией. Отсутствуют ионизация воздуха, проекция логотипа Exeed под наружными зеркалами и система предупреждения о наезде сзади. Весь остальной набор опций такой же, как и у RX в исполнении Platinum.
Не отличается и силовая установка: тот же двухлитровый двигатель мощностью 249 лошадиных сил, семиступенчатый «робот» и полный привод. На RX распространяется скидка в размере 960 тысяч рублей, так что кроссовер в комплектации Prestige можно купить за 4 190 000 рублей, а Platinum-версию — за 4 490 000 рублей.
Актуальная модельная линейка Exeed в России состоит из четырех кроссоверов: помимо упомянутого RX, это LX (он стоит от 3 060 000 рублей), TXL (от 4 260 000 рублей) и новый VX (цена по запросу).