Exeed RX получил новую комплектацию в России и подешевел

Согласно сайту марки, теперь модель RX предлагается в двух комплектациях: к топовой Platinum, которая продается с лета прошлого года, присоединилась Prestige. У исполнения Prestige меньше опций и попроще отделка салона, а стоит такой кроссовер от 5,15 миллиона рублей — это на 300 тысяч дешевле исполнения Platinum. Вне зависимости от комплектации Exeed RX приводит в движение 249-сильный мотор объемом 2,0 литра.

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У Exeed RX в комплектации Prestige черный салон с отделкой из экокожи, в то время как у Platinum в отделке используется натуральная кожа. Количество динамиков аудиосистемы сокращено с 14 до восьми, у переднего пассажирского кресла нет функции массажа, а сиденья второго ряда не оснащены вентиляцией. Отсутствуют ионизация воздуха, проекция логотипа Exeed под наружными зеркалами и система предупреждения о наезде сзади. Весь остальной набор опций такой же, как и у RX в исполнении Platinum.

Не отличается и силовая установка: тот же двухлитровый двигатель мощностью 249 лошадиных сил, семиступенчатый «робот» и полный привод. На RX распространяется скидка в размере 960 тысяч рублей, так что кроссовер в комплектации Prestige можно купить за 4 190 000 рублей, а Platinum-версию — за 4 490 000 рублей.