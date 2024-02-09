Audi решила не отказываться от производства суперкара R8
Audi решила продлить выпуск своего легендарного суперкара R8, оснащенного двигателем V10, в ответ на увеличившийся спрос. Несмотря на первоначальные планы прекратить его производство в начале года, компания теперь намерена продолжить выпуск R8 еще несколько месяцев на заводе в Böllinger Höfe, который также известен выпуском RS E-Tron GT. Это решение было принято после того, как продажи R8 в Соединенных Штатах удвоились в прошлом году, достигнув 631 единицы, что в два раза больше, чем годом ранее.
В результате, завершение производства R8 теперь запланировано на конец марта 2024 года, отодвигая сроки на три месяца по сравнению с изначальным графиком. В то время как Audi не предусматривает непосредственного преемника для R8 в свете стратегии Volkswagen Group по постепенному отказу от использования двигателя V10, Lamborghini Huracan перейдет к использованию гибридной силовой установки. Тем не менее, в Audi Sport рассматривают перспективу разработки электрической версии R8, используя новую платформу Scalable Systems Platform (SSP) от VW Group, предназначенную для создания особенных моделей автомобилей, пишет издание SPEEDME.RU.
Прошлые попытки Audi внедрить электрическую версию R8 под названием R8 E-Tron не принесли ожидаемого коммерческого успеха, завершившись снятием модели с производства после продажи менее 100 экземпляров. Однако в Audi сохраняют оптимизм относительно будущего электрического R8, надеясь на более благоприятный исход новой попытки.