Audi решила не отказываться от производства суперкара R8

Audi решила продлить выпуск своего легендарного суперкара R8, оснащенного двигателем V10, в ответ на увеличившийся спрос. Несмотря на первоначальные планы прекратить его производство в начале года, компания теперь намерена продолжить выпуск R8 еще несколько месяцев на заводе в Böllinger Höfe, который также известен выпуском RS E-Tron GT. Это решение было принято после того, как продажи R8 в Соединенных Штатах удвоились в прошлом году, достигнув 631 единицы, что в два раза больше, чем годом ранее.

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В результате, завершение производства R8 теперь запланировано на конец марта 2024 года, отодвигая сроки на три месяца по сравнению с изначальным графиком. В то время как Audi не предусматривает непосредственного преемника для R8 в свете стратегии Volkswagen Group по постепенному отказу от использования двигателя V10, Lamborghini Huracan перейдет к использованию гибридной силовой установки. Тем не менее, в Audi Sport рассматривают перспективу разработки электрической версии R8, используя новую платформу Scalable Systems Platform (SSP) от VW Group, предназначенную для создания особенных моделей автомобилей, пишет издание SPEEDME.RU.