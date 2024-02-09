Hyundai проведет отзывную кампанию электрокаров Ioniq 5, Ioniq 6 и Genesis GV60

Hyundai Motor America, несмотря на успешный рост продаж на 11% в прошлом году, вынуждена была объявить о возвращении ограниченного количества своих электрических автомобилей из-за проблемы безопасности. Согласно информации, предоставленной в Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA), обнаружена проблема с некоторыми моделями Ioniq 5, Ioniq 6 и более премиальным GV60 от Genesis, связанная с некорректной термической обработкой приводных валов, пишет 32CARS.RU.

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Отзыв касается всего 1 165 электромобилей, включая 46 автомобилей Genesis, 913 Ioniq 6 и 206 Ioniq 5, произведённых между 26 января и 25 марта 2023 года. По информации от производителя деталей Hyundai World Industrial Ace в Южной Корее, было выявлено, что приводной вал, изготовленный с нарушением процесса, может сломаться во время эксплуатации, приводя к потере движения. В основе проблемы лежит использование неподходящего оборудования при термообработке, что привело к ненадлежащему состоянию вала.