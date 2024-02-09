Новый Ferrari 296 GTS будет кабриолетом

С наступлением нового года автолюбители с нетерпением ожидают новинки от Ferrari, и, согласно недавней заявке на регистрацию товарного знака в Итальянском агентстве по патентам и товарным знакам, скоро мы увидим 296 Speciale A. Это добавление к линейке Ferrari уже вызывало интерес с прошлого года, когда появилась информация о более мощном варианте модели Ferrari 296 GTS.

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Ожидается, что новая версия, возможно, унаследует название от исторической спортивной модели 458 Speciale. Существуют также предположения, что новая модель получит имя, вдохновленное известными итальянскими гоночными трассами, поскольку Ferrari уже подала заявки на товарные знаки 296 Mugello и 296 Speciale, как для купе, так и для версии с открытым верхом, пишет издание SPEEDME.RU. При подтверждении выпуска трех новых моделей в этом году, эти сведения стали особенно актуальными. Хотя Ferrari может без труда создавать специальные версии своих автомобилей, пока не было замечено тестирование новых прототипов 296, что делает маловероятным их скорый выпуск в 2024 году. Однако, был заснят возможный наследник модели 812 Superfast, и в прошлом году обсуждались потенциальные новые названия, включая Milano и Montecarlo.