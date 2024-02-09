Показываем, как выглядит салон первого автомобиля Xiaomi

Завеса тайны над электрокаром Xiaomi SU7, который должен увидеть свет в этом году, постепенно приподнимается. В ноябре благодаря китайскому Министерству промышленности и информационных технологий была раскрыта внешность автомобиля, а теперь сам техногигант рассекретил салон. Как и стоило ожидать, внутри много экранов, но при этом присутствуют и физические кнопки, которые в Xiaomi называют «средством установления эмоциональной связи между людьми и транспортными средствами».

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Аспекты, на которые делала упор Xiaomi, — интуитивно понятный дизайн и взаимодействие автомобиля и человека. Передние сиденья охвачены так называемой «дугой»: она обеспечивает максимальную доступность всех функций и параллельно создает ощущение расширенного пространства.

Xiaomi

Xiaomi

Xiaomi

Xiaomi

В оснащении SU7 — крупный центральный планшет и еще два экрана для задних пассажиров, размещенные на спинках кресел, цифровая «приборка» и проекционный дисплей. На центральном тоннеле есть панель с кнопкой Start/Stop и четырьмя кулисными переключателями. Последние регулируют температуру, мощность вентилятора, заднее антикрыло и пневмоподвеску.

Интересно, что в Xiaomi считают физические кнопки наиболее естественным способом взаимодействия, отмечая, что они даже помогают установить эмоциональную связь человека с автомобилем.

Xiaomi

Если этого окажется мало, при желании можно будет добавить панель с 10 клавишами и «шайбой» под сенсорный экран.

Xiaomi SU7 будет крупнее Hyundai Sonata — в длину он растянется почти на пять метров. Размерность колес составит 19 и 20 дюймов. Модели обещаны автопилот Xiaomi Pilot, лидар, больше десяти камер и три радара.

Силовых установок две — с 300-сильная с задним приводом и 637-сильная с полным. С топовой установкой SU7 сможет разгоняться до 265 километров в час. Запас хода пока неизвестен, но дорогим вариантам достанется литий-никель-марганец-кобальтовый аккумулятор от CATL.