В обрушившемся сарае нашли Chevrolet Confederate 1932 года

Этот седан Chevrolet Confederate 1932 года выпуска, выставленный на продажу в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, каким-то чудом был спасен от уничтожения в развалившемся сарае.

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Фотографии места, где хранился автомобиль, одновременно интригуют и пугают. Вероятно, было неожиданно обнаружить такой автомобиль, погребенный под обломками обрушившегося сарая.

Carakoom

К счастью, Chevrolet начала 30-х годов был аккуратно извлечён из-под обломков, и мы очень надеемся, что его ждёт вторая жизнь.

Carakoom

История автомобиля описывается продавцом довольно расплывчато и запутанно. Известно, что Chevrolet был куплен первоначальным владельцем в 1930-х годах, когда он вернулся с войны. Седан так и оставался в руках этого человека до 1980-х годов, после чего он простоял в разрушающемся сарае без движения более 40 лет.

Часть описания в объявлении оставляет больше вопросов, чем ответов. Во-первых, Первая мировая война длилась с 1914 по 1918 год. Участие США произошло в самом конце этой войны.

Вторая мировая война длилась с 1941 по 1945 год. Единственной «войной», которую вели США в 1930-е годы, были так называемые «Банановые войны». Эти небольшие интервенции и оккупации многих стран Карибского бассейна и Латинской Америки продолжались с 1898 по 1934 год.

Carakoom

Chevrolet той эпохи строились с большим количеством деревянных деталей в конструкции, которые, как мы знаем, плохо переносят испытание временем. А также грызунами, которых в старых сараях хоть отбавляй.

Carakoom

Серьезной проблемой может быть также отсутствующая задняя дверь. Если для Ford начала 30-х её можно найти без особых проблем, то с Chevrolet история совсем другая. По какой-то причине коллекционеры никогда не стекались к ранним Chevrolet так, как к ранним Ford, и количество сохранившихся экземпляров невелико.

Отсутствие интереса негативно повлияло на возможность найти запчасти для этих автомобилей, хотя в 1930-е годы Ford, Plymouth и Chevrolet шли рука об руку по объёму продаж.