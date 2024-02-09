Эксперт рассказал, как стартер может усложнить ваш день

Смотрите внимательно: такой стартер уничтожит ваши планы на день
На большей части территории России холода пока и не думают отступать, и буквально в любое утро вы можете оказаться у автомобиля, который отказывается заводиться после ночной стоянки. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин назвал причины, из-за которых мотор может не запуститься в мороз. Помимо совсем очевидных описан, например, важный нюанс по стартеру.
Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— У возрастного автомобиля проблемы с пуском могут возникнуть из-за неисправности стартера. Если обгорели ламели коллектора, часть обмоток замыкает на массу или друг на друга, пустить двигатель в теплое время стартер сможет. А вот в мороз раскрутить коленвал у него не получится.
Предупрежден – значит вооружен! Поменяйте или отремонтируйте стартер заранее, а также ознакомьтесь с другими возможными причинами «капризов» машины в холода.