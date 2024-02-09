Эксперт рассказал, как стартер может усложнить ваш день

На большей части территории России холода пока и не думают отступать, и буквально в любое утро вы можете оказаться у автомобиля, который отказывается заводиться после ночной стоянки. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин назвал причины, из-за которых мотор может не запуститься в мороз. Помимо совсем очевидных описан, например, важный нюанс по стартеру.