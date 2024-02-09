По объемам продаж Volkswagen обгоняет китайскую BYD

Какие автомобили покупают китайцы: в лидерах европейская марка
По итогам января китайцы купили 2,04 миллиона новых автомобилей — для сравнения, в России за весь прошлый год было продано немногим больше миллиона машин. Этот результат на 57,4 процента больше, чем в январе 2022 года. Первое место по объемам продаж на китайском рынке занял Volkswagen, опередив по этому показателю BYD, который оставался бессменным лидером 11 месяцев подряд.
За первый месяц этого года Volkswagen реализовал в Китае 209,5 тысячи машин и занял долю 10,29 процента в общем объеме рынка. BYD в свою очередь продал 191,1 тысячи автомобилей. В тройку лидеров попала Toyota с результатом 141,7 тысячи проданных штук. На четвертом месте Сhangan (130,4 тысячи шт.), на пятом — Honda (129,6 тысячи штук). Вторая половина рейтинга выглядит следующим образом: на шестой строчке Geely (120 тысяч), на седьмой с большим отрывом Wuling (73 тысячи), на восьмой BMW (68,8 тысячи), на девятой Сhery (62 тысячи), а на десятой Nissan (58,5 тысячи).
Как сообщает СarNewsChina со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей, в общем объеме продаж доля электрокаров и гибридов составила 33,8 процента. Три крупнейших бренда по продажам чистых электромобилей — BYD, Tesla и Wuling.
Что же касается рейтинга по моделям, то первое место занимает Changan CS75 Plus, продажи которого по сравнению с январем прошлого года выросли на 87,3 процента, до 40,5 тысячи экземпляров. Следом идут Volkswagen Lavida (32,4 тысячи штук, +20,4 процента) и BYD Song Plus (32,2 тысячи штук, -9,3 процента).
Четвертая строчка досталась Nissan Sylphy (30,3 тысячи шт.), пятая — Aito Wenjie M7 (29,9 тысячи шт.), шестая — Tesla Model Y (29,9 тысячи шт.), седьмая и восьмая BYD Qin Plus и Seagull соответственно. Замыкают топ-10 Volkswagen Sagitar и Honda CR-V.