По объемам продаж Volkswagen обгоняет китайскую BYD

По итогам января китайцы купили 2,04 миллиона новых автомобилей — для сравнения, в России за весь прошлый год было продано немногим больше миллиона машин. Этот результат на 57,4 процента больше, чем в январе 2022 года. Первое место по объемам продаж на китайском рынке занял Volkswagen, опередив по этому показателю BYD, который оставался бессменным лидером 11 месяцев подряд.

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За первый месяц этого года Volkswagen реализовал в Китае 209,5 тысячи машин и занял долю 10,29 процента в общем объеме рынка. BYD в свою очередь продал 191,1 тысячи автомобилей. В тройку лидеров попала Toyota с результатом 141,7 тысячи проданных штук. На четвертом месте Сhangan (130,4 тысячи шт.), на пятом — Honda (129,6 тысячи штук). Вторая половина рейтинга выглядит следующим образом: на шестой строчке Geely (120 тысяч), на седьмой с большим отрывом Wuling (73 тысячи), на восьмой BMW (68,8 тысячи), на девятой Сhery (62 тысячи), а на десятой Nissan (58,5 тысячи).

Как сообщает СarNewsChina со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей, в общем объеме продаж доля электрокаров и гибридов составила 33,8 процента. Три крупнейших бренда по продажам чистых электромобилей — BYD, Tesla и Wuling.

Что же касается рейтинга по моделям, то первое место занимает Changan CS75 Plus, продажи которого по сравнению с январем прошлого года выросли на 87,3 процента, до 40,5 тысячи экземпляров. Следом идут Volkswagen Lavida (32,4 тысячи штук, +20,4 процента) и BYD Song Plus (32,2 тысячи штук, -9,3 процента).