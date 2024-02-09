Iran Khodro начала выпуск кроссовера Reera

Компания Iran Khodro (IKCO) сообщила о запуске новой производственной линии для сварки и окраски кузовов первого собственного кроссовера бренда Reera (Rira).

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Доподлинно неизвестно, насколько Reera является плодом собственных компетенций IKCO. По некоторым предположениям иранцы воспользовались в качестве базы Peugeot 2008. В это можно поверить, исходя из габаритов Rira: длина - 4334 мм, ширина (с учётом зеркал) составляет 2077 мм, высота - 1638 мм. Однако дизайн новинки отсылает к другой модели - Hyundai Santa Fe прошлого поколения (TM, 2020-2023).

Автомобиль оснащается 163-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний.

Премьера IKCO Reera состоялась в сентябре 2023 года, позднее была презентована электрическая версия кроссовера с запасом хода около 420 км.

По предварительной информации, товарные IKCO Reera начнут сходить с конвейера ближе к маю, тогда же начнутся и продажи.