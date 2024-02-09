Pagani показала 900-сильный гиперкар Huayra R Evo. Новые фото

Он развивает идеи, заложенные обычной Huayra R, но при этом оснащён съемными панелями крыши и более продвинутой аэродинамикой. Двигатель новинки выдаёт 900 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. А выпускная магистраль из жаропрочного инконеля воспроизводит звук, подобный болидам Формулы-1 прошлого. Оценить Huayra R Evo в деле смогут лишь участники программы Arte In Pista. Это серия специальных мероприятий для владельцев трековых Pagani.

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В 2021 году компания Pagani объявила о запуске программы Arte In Pista, нацеленной на владельцев трековых Huayra R, Zonda R и Zonda Revolución. Эти мероприятия носят несоревновательный характер. Гоночного опыта участники набираются на лучших мировых трассах, чередуя неспешные заезды с высокотемповыми сессиями на пределе возможностей. Задача Arte In Pista — пробудить эмоции. В Pagani это прекрасно понимают, поэтому для ещё больше погружения в процесс создали умопомрачительную Huayra R Evo.

Pagani

Вдохновением для инженеров и самого Горацио Пагани стали болиды серии IndyCar и «длиннохвостые» лемановские прототипы 60 70-х годов прошлого столетия. Шасси из усовершенствованных композитов Carbo-Titanium HP62-G2 и Carbo-Triax HP62 гиперкару досталось от обычной Huayra R. Но в подвесках спереди и сзади появился так называемый третий элемент — гидравлический демпфер вертикальных колебаний. Он не даёт машине клевать носом и сильно прижиматься к дороге при высоких аэродинамических нагрузках, сохраняя общий баланс и производительность.

Pagani

Именно аэродинамике в Huayra R Evo уделено особое внимание. Передний сплиттер удлинён на 110 миллиметров, по краям бампера установлена пара дополнительных крылышек-канардов, на корме — новое антикрыло, подпираемое плавником-стабилизатором. Благодаря длинному хвосту codalunga гиперкар особенно выигрышно смотрится в ракурсе ¾ сзади. Но что более важно, в комплексе все эти доработки увеличивают прижим на 45%, а аэродинамическую эффективность — на 21%. Причём если снять панели крыши, действующая на машину прижимная сила возрастёт ещё на 5%.

Pagani

Шестилитровый «атмосферник» Pagani V12-R, разработанный в кооперации с фирмой HWA AG из немецкого Аффальтербаха, тоже подвергся модернизации. Ему заменили впускной коллектор, поставили новые кулачковые валы и подняли отдачу с 850 лошадиных сил и 775 Нм крутящего момента до 900 сил и 770 Нм. Параллельно были внесены изменения в конструкцию выхлопной системы, что придало машине ещё более эмоциональное звучание. По правде говоря, даже обычная Huayra R обещает саундтрек в духе старых болидов Формулы-1, так что чего ждать от Evo, не совсем понятно.

Pagani

Привод у новой Pagani по-прежнему задний. Тяга на колёса идёт через кулачковую «секвенталку» с гоночным трёхдисковым металлокерамическим сцеплением. Трансмиссия намертво прикручена к монококу и является элементом силовой структуры. Тормоза — углеродокерамика Brembo CCM-R, которой на 14% увеличили рабочую поверхностью дисков и колодок. Монолитные 19-дюймовые кованые колёса обуты в специально «сваренные» слики Pirelli P Zero. Шины совместно разработаны Pirelli Motorsport и Pagani Automobili с использованием виртуальных симуляций. Есть версия для сухого асфальта и мокрого.

Pagani

Из динамических характеристик Huayra R Evo известна только максимальная скорость — 350 километров в час. Данные по другим моделям Pagani более полные и тут есть на что ориентироваться. Так, Zonda R Evoluzione ускорялась до 100 километров в час за 2,7 секунды и набирала те же 350 километров в час. Показатели купе Imola ещё лучше: 2,8 секунды и 370 километров в час.

Pagani