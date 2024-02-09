Стоимость ремонта по ОСАГО рассчитают по новым справочникам

В России приступили к публичной проверке сведений о стоимости запасных частей и нормо-часа работ, которые должны использоваться при расчете цены восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО. На сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА) разместили проекты актуализированных справочников.

Уточняется, что публичная проверка проводится в период с 8 по 26 февраля 2024 года.

Проверка справочников предусмотрена Единой методикой определения расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Банка России от 4 марта 2021 года № 755-П.

Возможность внести предложения и замечания по перечню данных о стоимости запчастей есть у любого желающего.

Ранее глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что некоторым категориям россиян могут предоставить скидку в 100% на ОСАГО. По его словам, речь идет об инвалидах первой группы, детях инвалидов и лицах, которые осуществляют уход.