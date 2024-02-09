Kia представила минивэн Carnival с измененной внешностью

На автосалоне в американском городе Чикаго состоялась премьера обновленного минивэна Kia Carnival 2025 модельного года. Об этом сообщает motor1.com.

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Автомобиль получил вертикальные светодиодные фары с дневными ходовыми огнями. Также у автомобиля появилась новая решетка радиатора. Изменилась и форма бамперов. Также автомобиль получил легкосплавные колеса нового дизайна. В салоне Carnival установили новую приборную панель.

Автомобиль представлен с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 287 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Также минивэн будет предлагаться с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового турбомотора объемом 1,6 л. и электрического двигателя. Суммарная отдача системы — 242 л.с. Коробка передач шестиступенчатая автоматическая.