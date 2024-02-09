Toyota представила сразу два новых электрокара

Компания Toyota представила два новых электрокара в Великобритании. Как сообщает пресс-служба британского подразделения японского производителя, машины созданы на основе Toyota Verso.

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Первый автомобиль получил название Proace Verso EV. Это девятиместный минивэн длиной до 5309 мм, который может использоваться как в рабочих, так и в личных целях. Электрокар оснащен электромотором мощностью 100 кВт и аккумулятором емкостью 50 кВт*ч — он обеспечивает запас хода до 230 км. Максимальная скорость ограничена 130 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 12,1 секунды.

В оснащение входят аудиосистема с 8 динамиками, развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, противотуманные фары, датчик дождя, боковые зеркала с подогревом и шторки безопасности. Стартовая цена автомобиля составляет 42,9 тысяч фунтов (около 4,9 млн рублей) за среднеразмерную версию и 43,4 тысячи фунтов (около 5 млн рублей) за удлиненную.

Второй автомобиль, Proace City Verso EV, является укороченной пятиместной версией Proace Verso EV. В нем используется та же силовая установка с аналогичной батареей. На выбор предлагаются автомобили в двух размерах: Shuttle и Family с длиной кузова 4403 мм и 4753 мм.