Гниет быстрее Opel: владельцы Toyota RAV4 начали массово жаловаться на ЛКП

Неожиданно, но с качеством лакокрасочного покрытия у Toyota RAV4 тоже могут быть проблемы. Нет, это не машины прошлых поколения, а совсем свежие образцы, купленные год-максимум два года назад.

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Основная часть жалоб, поданных на платформе Cheqi.com, касается ржавчины на дверях. Один пользователь рассказал, что на его RAV4 2022 года выпуска все четыре боковые двери имеют очаги коррозии различной степени интенсивности.

Другой владелец полугодовалого Toyota RAV4 сообщил, что ржавчина присутствует на крепёжных винтах и дверях, отметив, что в сервисе проблему решали поверхностно: наносили слой краски поверх проблемных участков.

По предварительной информации, после анализа фотографий мест образования коррозии, можно предположить, что ржавчина появляется в местах, где может скапливаться влага: углы дверей, а также малопроветриваемые соединения кузовных элементов.