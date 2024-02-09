В России скоро могут подорожать импортные автомобили

С 1 апреля в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, планируется введение единой системы управления рисками (СУР). Нововведение должно поднять прозрачность импортных потоков. Следствием внедрения новой системы может стать увеличение стоимости иномарок для конечных потребителей.

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Как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, введение СУР может вызвать непростые переговоры между правительствами стран-членов, так как некоторые из них получают доходы от транспортных потоков, проходящих через их территории и специально занижающих таможенную стоимость автомобилей. Это окажет серьезное воздействие на бюджеты некоторых стран-членов ЕАЭС, таких как Казахстан и Киргизия. Предполагается, что в рамках СУР будут созданы профили риска для каждого ввозимого товара, что позволит таможенным органам проводить более эффективный контроль.

По данным «Автостата», в 2023 году на страны ЕАЭС пришлась пятая часть всего импорта новых легковых автомобилей, причем большая часть поставок была обеспечена из Китая.