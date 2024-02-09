Новые детали о внедорожнике Deepal G318

Производитель Changan представил новый внедорожник в линейке. Он будет предлагаться на рынке Китая под брендом Deepal.

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Deepal G318 будет выпускаться в 2 вариантах. Базовой считается версия с одномоторной компоновкой. Производительность установки составляет 150 л.с. В более дорогой версии применяется 2 мотора на 430 л.с. Производитель отмечает, что такая моторная гамма делает автомобиль привлекательным для разных категорий автолюбителей. Базовое исполнение подходит для тех, кто предпочитает спокойные поездки в городской среде. Внедорожник с более производительной установкой рассчитан на любителей бездорожья.

Официальная презентация модели состоится в рамках автосалона в Пекине, который пройдет весной этого года. Это будет прототип, по оформлению почти соответствующий серийной версии электрического внедорожника. Changan намерен в краткие сроки перейти к массовой сборке автомобилей.

Потенциальные покупатели могут рассчитывать на то, что стоимость внедорожника окажется доступной. Стартовая цена составит 300 000 юаней или 3 800 000 рублей. Такая ценовая политика сделает новый Deepal G318 конкурентоспособным в своем классе.

Чтобы повысить универсальность и функциональность, производитель будет предлагать в продаже фирменные аксессуары. Известно, что речь идет о чехлах для запасных колес и о багажниках на крышу. Покупатели смогут самостоятельно персонализировать автомобили в соответствии со своим стилем езды.