Geely выводит свою дочернюю марку на рынок Мексики

Geely, известный китайский производитель автомобилей, объявил о своих планах на мексиканский рынок с брендом электромобилей Zeekr, стремясь к значительному увеличению объема продаж до 230 тысяч единиц в текущем году — вдвое больше, чем было продано в прошлом году.

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Это заявление, сделанное 7 февраля на Гонконгской фондовой бирже, предусматривает не только поставку автомобилей Zeekr в Мексику, но и предложение необходимых для их обслуживания запчастей и аксессуаров. Этот шаг соответствует амбициям мексиканского правительства увеличить долю гибридных и электрических транспортных средств на рынке до 50% к 2040 году.

Конкретные модели Zeekr, которые будут доступны в Мексике, пока не определены, однако среди вероятных кандидатов — модели 001 и X, а также ожидается дебют новых седана 007 и минивэна 009, пишет 32CARS.RU. С момента основания в 2021 году Zeekr быстро зарекомендовал себя как один из наиболее инновационных и перспективных игроков на рынке электромобилей. В январе этого года было реализовано 12 537 автомобилей, позволяя Geely ожидать достижения цели в 230 тысяч проданных автомобилей к концу года.