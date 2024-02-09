Geely анонсировала выход версии электропикапа Radar RD6 в 2024 году

Geely объявляет о введении новой полноприводной версии своего электрического пикапа Radar RD6, которая выйдет на рынок во втором квартале этого года. Этот пикап, впервые представленный в ноябре 2022 года как модель с задним приводом, отличается от многих электрических пикапов на рынке, созданных путём модификации моделей с ДВС, таких как Maxus T90 EV или Ford F150 Lightning, тем, что RD6 был специально разработан как электромобиль.

© Wikimedia Commons

В отличие от Tesla Cybertruck, RD6 уже поступил в продажу. Radar, подразделение Geely, на данный момент выпускает только пикап RD6, предназначенный для активного образа жизни. Он построен на электромобильной платформе Multiplex Attached Platform (MAP), основанной на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), используемой в автомобилях Zeekr, а также в новых электромобилях Smart и Lotus, пишет издание SPEEDME.RU.

Планируемый к запуску во втором квартале 2024 года полноприводный вариант был анонсирован Лин Шицюанем, генеральным директором Radar, в ходе ежегодной пресс-конференции Geely. Согласно Лину, ускорение новой версии будет сопоставимо с Tesla Cybertruck, достигая около четырех секунд до 100 км/ч даже при нагрузке, превышая способность преодоления брода Hummer EV (813 мм). Текущая модель RD6 обладает мотором мощностью 270 л.с. на задней оси и предлагается с аккумуляторами на 63 кВт/ч, 86 кВт/ч и 100 кВт/ч, обеспечивающими запас хода 410 км, 550 км и 632 км соответственно.