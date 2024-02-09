У электрического Cadillac Escalade iQ появится длинная версия

В разговоре с изданием Car and Driver представитель Cadillac подтвердил, что у электрического внедорожника Escalade iQ появится удлиненная версия с приставкой L. И без того внушительных размеров электромобиль получит растянутую колесную базу, в результате чего станет самым крупным внедорожником в линейке Cadillac. Сроки выхода новинки на рынок не уточняются, однако журналисты предполагают, что это произойдет в течение 2024 года.

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Растянутая версия с увеличенной на 105 миллиметров колесной базой уже имеется у бензинового Escalade. Она называется Escalade ESV, и ее длина составляет более 5,76 метра, что на 384 миллиметра длиннее обычного Эскалейда. Электрический же внедорожник в длину достигает 5,69 метра, то есть на считанные сантиметры короче длиннобазного топливного Escalade. А с появлением L-версии он станет еще больше.

Escalade iQ дебютировал в августе 2023 года. В его основе лежит платформа Ultium с 800-вольтовой электрической архитектурой, а силовые установки он делит с электрическим пикапом GMC Hummer EV. В движение iQ приводят два мотора, установленные на передней и задней осях, их суммарная отдача составляет 687 лошадиных сила, а кратковременно мощность может быть увеличена до 761 силы. Емкость батареи — 200 киловатт-часов, расчетный запас хода на одной зарядке — 724 километра по циклу EPA.