Стала известна стоимость нового пикапа JAC T8

«Цена JAC T8 — от 3 млн рублей, если покупать за наличный расчет и без акций. Пока есть несколько автомобилей белого цвета и с кожаным салоном. Это бензиновые версии пикапа. Дизельных машин пока нет», — уточнил представитель одного из автосалонов.