Купе-кроссовер Genesis GV60 готовится к долгожданному обновлению

Genesis GV60, который впервые появился на автомобильном горизонте в августе 2021 года, готовится к обновлению, как свидетельствуют недавние шпионские снимки, предоставленные ShortsCar. Производство обновленной модели ожидается в феврале 2025 года на заводах в Южной Корее, а в США новинка должна появиться в середине 2025 года как автомобиль 2026 модельного года.

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Судя по всему, до официального дебюта крупные изменения не предвидятся. Отличительная футуристическая форма и уникальный дизайн GV60 могут быть дополнены новыми дизайнами колес и обновлениями в цветовой гамме. Этот электромобиль, конкурирующий с Audi Q4 Sportback e-tron и Lexus RZ, выделяется своей производительностью, передовыми технологиями и роскошью, включая инновационные элементы интерьера, такие как селектор передач Crystal Sphere и современные системы безопасности, пишет издание SPEEDME.RU.

В модельном ряду GV60 представлены две версии силовой установки, каждая с двумя электромоторами и полным приводом. Базовая версия Advanced AWD предлагает 314 лошадиных сил и 604 Нм крутящего момента, тогда как Performance AWD повышает мощность до 429 лошадиных сил (и до 483 л.с. в режиме Boost), сохраняя аналогичный крутящий момент. Автомобиль оснащен аккумулятором на 77,4 кВт-ч, который поддерживает функцию быстрой зарядки, позволяя зарядить аккумулятор с 10 до 80% всего за 18 минут при максимальной мощности 350 кВт. Прогнозируемый запас хода для модели Advanced AWD составляет 400 км, а для Performance AWD — 380 км.