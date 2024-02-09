Эксперт рассказал о будущем рынка китайских автомобилей в России

«Весь 2022-2023 год завозили на рынок новые китайские модели. И было непонятно, как их обслуживать, как они поведут себя на рынке. В этом году, я думаю, будут пользоваться спросом уже понятные рынку модели, а от тех, что не пошли и плохо продаются, будут просто отказываться», — сказал Осетров.