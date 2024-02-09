В России наметилось усложнение сертификации гибридов и электромобилей

Теперь модели гибридов и электрокаров, не включенные в список брендов для параллельного импорта в Россию, должны пройти сертификацию согласно техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Упрощенный порядок больше для них не действует, сообщила газета «Известия». Дилеры при этом опасаются существенного роста цен на такие автомобили.

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В России решили ограничить действие программы получения «Заключения об оценке единичного транспортного средства» (ЗОЭТС). Его ввели в 2022 году, чтобы облегчить процесс параллельного импорта. По упрощенному порядку не нужно было проводить сертификационные испытания или получать согласие от правообладателя.

Теперь эту схему решили упразднить для тех брендов, которые не вошли в список для параллельного импорта. Теперь для электромобилей и гибридных автомобилей из «дружественных» стран будет действовать стандартный регламент получения «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС).

Эксперты считают, что эти изменения помогут сделать рынок гибридов и электрокаров более упорядоченным, но предупреждают о возможном росте нелегальных схем.

Согласно данным агентства «Автостат», в январе 2024 года в России было продано 1485 новых электромобилей, что в 4,1 раза больше, чем годом ранее, однако по сравнению с декабрем 2023 года показатели оказались ниже.