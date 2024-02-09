В Ростовской области обнаружили сеть нелегальных АЗС

В пресс-службе УФСБ России по Ростовской области сообщили о пресечении деятельности сети нелегальных заправочных станций на территории региона, передает ТАСС.

Отмечается, что группа лиц организовала незаконную реализацию сжиженного углеводородного газа через сеть из 11 автомобильных заправочных станций. Также подчеркивается, что эти объекты вели деятельность без разрешительных документов Ростехнадзора России.

По данному инциденту возбудили уголовное дело — по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подчеркивается, что нелегальные газовые заправки функционировали на территории Ростовской области с 2018 года. Согласно предварительной информации, незаконная прибыль могла составить более 300 млн рублей.

Двоих фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.