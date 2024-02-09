Названа причина повышенного спроса на новые шины

Данные системы обязательной маркировки «Честный знак» свидетельствуют об увеличении в России в 2023 году продаж новых автомобильных шин всех типов, передают «Ведомости».

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Так, в прошлом году было реализовано 55 млн единиц. Показатель вырос на 15% к 2022 году, отмечается в публикации. Соответствующая динамика наблюдается из-за эффекта «низкой базы» — в 2022-м спрос на покрышки сократился в связи с резким повышением стоимости на эти товары.

Суммарный объем предложения покрышек в РФ в 2023-м — 70,65 млн штук, говорится в статье. Также подчеркивается, что 58% (40,85 млн штук) обеспечили отечественные предприятия. Объем импорта составил 29,8 млн штук, что демонстрирует рост на 37% год к году, указало издание.