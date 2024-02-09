АвтоВАЗ наградил лучшего водителя-испытателя
Водитель-испытатель производства исходящей логистики АвтоВАЗа Румиль Шайдуллов стал победителем конкурса профессионального мастерства, который прошел среди сотрудников. Как сообщает Quto.ru, президент компании Максим Соколов вручил ему ключи от нового автомобиля Lada Granta Cross серии Quest.
Всего в конкурсе были 29 финалистов, которые получили по 60 тысяч рублей, однако главный приз достался абсолютному победителю. Как отметили на заводе, Шайдуллов смог набрать в соревновании 128 баллов из 130 возможных.
«Быть лучшим по профессии — это большая ответственность. Это оценка качеств, профессионализма, компетенций каждого из вас. В то же время это знамя, флаг, который вы должны гордо нести и передавать эти знания своим ближайшим соратникам», — поздравил финалистов Соколов.
Сам конкурс проходил с сентября по декабрь 2023 года. В них приняли участие работники 15 подразделений АвтоВАЗа 29 рабочих профессий — слесари, маляры, штамповщики, водители-испытатели и многие другие.