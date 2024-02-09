АвтоВАЗ наградил лучшего водителя-испытателя

«Быть лучшим по профессии — это большая ответственность. Это оценка качеств, профессионализма, компетенций каждого из вас. В то же время это знамя, флаг, который вы должны гордо нести и передавать эти знания своим ближайшим соратникам», — поздравил финалистов Соколов.