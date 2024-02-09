Россияне назвали самую нужную опцию в автомобиле

Россияне назвали усилитель руля одной из самых нужных опций в автомобиле
Согласно новому исследованию, самыми необходимыми опциями в автомобиле россияне считают гидро- или электроусилитель руля, а также подушки безопасности.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Усилитель руля и подушки безопасности получили по 92,2% голосов.
Второе место занимает центральный замок (89,1%). За кондиционер или климат-контроль отдали голоса 89% респондентов.
Также в список попали электростеклоподъёмники (86,3%), противотуманные фары (78,7%), антипробуксовочная система (77,8%) и дисковые тормоза задних колёс (76,6%).
Ранее сообщалось, что количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России в январе 2024 года составило 381,7 тыс., что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.