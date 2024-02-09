Кроссовер Volkswagen T-Cross прошел долгожданное обновление в 2024 году

С момента своего появления на рынке, компактный кроссовер Volkswagen T-Cross доказал свою популярность в Турции и Европе благодаря впечатляющим объемам продаж. Свежее обновление придает ему дополнительные технологические преимущества и уровень комфорта, включая обновленное стандартное оснащение и серию дополнительных улучшений. После того как глобальные продажи T-Cross превысили отметку в 300 тысяч единиц в год, новая версия предлагает более выразительные дизайнерские линии и обновленную LED оптику.

Внутренние пространство обогащено качественными материалами и усовершенствованиями мультимедийной системы, по словам Volkswagen. Три комплектации T-Cross — Life, Style и R-Line — оснащены турбированным 1.0 TSI двигателем, обладающим лучшей эффективностью среди конкурентов. Автомобиль предлагает 115 л.с. мощности и 200 Нм крутящего момента, что в сочетании с DSG трансмиссией гарантирует плавное управление. Стандартное оснащение включает 8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, цифровую панель приборов аналогичного размера и системы помощи водителю IQ.DRIVE, такие как помощник удержания в полосе и система предотвращения столкновений, доступные во всех комплектациях, пишет SPEEDME.RU.