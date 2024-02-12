Новый BMW i4 получил пять звезд в тестах Green NCAP

Программа оценки новых автомобилей (NCAP) — это не просто тестирование автомобилей с целью выявления безопасности в случае аварии. С 2019 года Green NCAP тестирует автомобили, чтобы определить, насколько они экологичны.

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В испытаниях принимали участие не одна, а две модели от BMW. Полностью электрический i4 получил максимальный пятизвездочный результат набрав 10 из 10 баллов в категории "Индекс чистоты воздуха". Green NCAP протестировала модель начального уровня eDrive35 и поставила ей оценку 9,3 по индексу энергоэффективности и 9,5 по индексу выбросов парниковых газов.

Эти результаты помогли бесшумному 4 Series Gran Coupe получить средний балл 96 %, что достаточно для получения пяти звезд. Что касается 2 Series Active Tourer, то он заслужил только три звезды, получив средний балл 51%. Тесты Green NCAP проходила переднеприводная модель 220i, оснащенная гибридным 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом.

Двигатель внутреннего сгорания позволил минивэну получить 7,5 из 10 баллов по индексу чистого воздуха, 4,7 из 10 баллов по индексу энергоэффективности и всего 3,1 из 10 баллов по индексу парниковых газов. Green NCAP отмечает, что 220i Active Tourer "демонстрирует хорошую систему очистки выхлопных газов, успешно минимизируя их загрязняющее воздействие". Контроль за газообразными загрязняющими веществами выше среднего, но систему очистки выхлопа можно доработать, чтобы обеспечить еще лучший результат".