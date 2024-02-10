Стоянку с новыми автомобилями Lada залило в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону десятки новых автомобилей Lada оказались затоплены водой. Об этом сообщает портал «Южный автомобиль». Машины находились на складе автосалона «Карлссон», который уже не функционирует.

«Площадка с затопленными автомобилями находится в районе Темерницкого моста, недалеко от торгового центра «Мегамаг». Сейчас с парковки начали вывозить автомобили на эвакуаторе. Некоторые машины оказались затоплены по двери, когда другим автомобилям вода могла попасть в салон», — говорится в материале.

Отмечается, что в полузатопленном состоянии новые автомобили Lada Vesta и Lada Granta простояли несколько дней. Ущерб может составить несколько миллионов рублей. Судя по фото, которые сделали журналисты издания, все автомобили белого цвета и в разных комплектациях.