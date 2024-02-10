Редчайший автобус ЗИЛ-127 восстановили в России

В России восстановили редчайший междугородний автобус ЗИЛ (ЗИС)-127 образца 1956 года, сообщает "Южный автомобиль" со ссылкой на пресс-службу "Музея гаража особого назначения".

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Уникальность машины состоит в том, что она опередила свое время. В салоне могло разместиться 32 пассажира. Каждое пассажирское место было оснащено индивидуальным источником света. Также комфортабельный салон был оборудован эффективной системой отопления, мягкими креслами самолетного типа. Над сиденьями имелись сеточки для ручной клади, а для крупногабаритного багажа были предусмотрены два больших отсека под полом с двух сторон автобуса.

Водительское место отделялось металлической перегородкой. Она имела два окна: заднее и боковое. Окна перегородки закрывались шторками, которые после отстегивания автоматически наматывались вверх. К перегородке кабины водителя крепился маленький турникет-"шлагбаум", который закрывался при помощи подпружиненной сдвижной муфты, перекрывая вход в салон и выход из него. Сиденье водителя оснащено регулировками наклона спинки и продольного положения подушки.

Дизайн ЗИЛ-127 отличался эффектностью благодаря гофрированным алюминиевым бортам и обилию хромированных деталей в стиле популярных американских дальнемагистральных автобусов (тогда своего рода модой среди советских и европейских производителей было ориентироваться на американский стиль).

Двигатель у автобуса дизельный - это семилитровый ЯМЗ-206Д мощностью 180 л.с. Максимальная скорость автобуса - 111 км/ч, но при этом не разрешалось ехать больше 95 км/ч.