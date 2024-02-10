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Toyota превратила кроссовер Crown в стильный кабриолет

Компания Toyota превратила кроссовер Crown в необычный кабриолет. К 100-летию Японской ассоциации сумо Toyota представила парадный кабриолет для сумоистов, созданный на базе флагманского кроссовера Toyota Century. Единственный в своём роде автомобиль дебютировал в начале 2024 года, а спустя месяц кроссовер-кабриолет Toyota Century получил собрата, в основу которого лёг ещё один кроссовер — на сей раз Toyota Crown последнего поколения. Ожидалось, что именно этот автомобиль и получат сумоисты, но в итоге для них сделали более дорогую модель.

Toyota превратила кроссовер Crown в стильный кабриолет
© Motor.ru

Новый кабриолет до поясной линии повторяет базовую модель, но верх полностью новый — удалены крыша и стойки кузова, и, хотя кабриолет и сохранил четыре двери, они стали безрамочными.

Toyota Times
Toyota Times
Toyota Times
Toyota Times

Сзади появилась специальная чёрная отделка, компенсирующая отсутствие заднего стекла. Отмечено, что создание кабриолета потребовало выпуска множества деталей в единственном экземпляре, которые печатались на 3D-принтере.

О технических характеристиках модели не сообщается, так что наиболее вероятным вариантом является сохранение неизменной силовой установки базового кроссовера. В таком случае кабриолет Toyota Crown оснащён гибридной силовой установкой на базе 2,4-литрового бензинового турбомотора и пары электродвигателей, обеспечивающих в комплектации Crown Crossover RS мощность 350 лошадиных сил.

Автоновости
Toyota Century
Toyota Crown
Toyota
Toyota Motors