Toyota превратила кроссовер Crown в стильный кабриолет

Компания Toyota превратила кроссовер Crown в необычный кабриолет. К 100-летию Японской ассоциации сумо Toyota представила парадный кабриолет для сумоистов, созданный на базе флагманского кроссовера Toyota Century. Единственный в своём роде автомобиль дебютировал в начале 2024 года, а спустя месяц кроссовер-кабриолет Toyota Century получил собрата, в основу которого лёг ещё один кроссовер — на сей раз Toyota Crown последнего поколения. Ожидалось, что именно этот автомобиль и получат сумоисты, но в итоге для них сделали более дорогую модель.