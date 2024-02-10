Koenigsegg нацелился на абсолютный мировой рекорд скорости с Jesko

«Надеюсь, мы сможем побить рекорд уже в этом году. Сейчас мы ищем прямой участок, который был бы достаточно длинным и на котором можно было бы перекрыть движение, но это не совсем легко. Вероятно, это будет не в Швеции, а за границей», — заявил Кристиан фон Кёнигсегг в интервью.