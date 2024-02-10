У французского производителя DS появится новый флагман

<p>Известный французский автопроизводитель <strong>DS,</strong> входящий в состав международного концерна <strong>Stellantis,</strong> анонсировал запуск своего новейшего кроссовера высшего класса —<strong> DS 8</strong>. Эта модель представляет собой кульминацию инженерных наработок и дизайнерского искусства компании, предлагая водителям исключительные уровни роскоши и комфорта, а также доступ к передовым электрическим технологиям.</p> <p><strong>DS 8,</strong> разработанный на общей основе с новым <strong>Peugeot 3008,</strong> выделяется на рынке благодаря своему уникальному дизайну и современным технологиям. Автомобиль имеет длину около 4,80 метра и является частью будущего портфолио моделей <strong>Stellantis,</strong> включая<strong> Opel Manta </strong>и возрожденную <strong>Lancia Gamma</strong>, что подчеркивает стремление концерна к инновациям в сегменте электромобилей, пишет <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-1681-ds-8-vstrechajte-buduschego-flagmana-frantsuzskogo-premium-brenda" target="_blank" rel="noopener">32CARS.RU</a>.</p> <p>Основываясь на платформе <strong>STLA-Medium</strong> и электрической силовой установке, разделенной с <strong>Peugeot e-3008, DS 8</strong> предложит автолюбителям впечатляющий запас хода благодаря аккумулятору на 98 кВтч. Это обеспечит модели преимущество в автономности перед аналогами. Дизайн <strong>DS 8</strong> отличает ряд уникальных элементов, включая электронные ручки дверей и инновационное освещение. Модель будет доступна исключительно в электрической версии, что подтверждает намерение <strong>DS</strong> полностью перейти на электротягу в своем модельном ряду. Ожидается, что <strong>DS 8 </strong>поступит в продажу в 2025 году, представляя новые стандарты в сегменте премиальных кроссоверов по параметрам роскоши, комфорта и экологической чистоты.</p>