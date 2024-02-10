Rivian анонсировал компактную модель R2

Компания Rivian анонсировала новую компактную модель R2. Американский производитель электрокаров Rivian готовится к расширению модельной линейки, которая получит компактную модель. В настоящее время Rivian выпускает полноразмерный внедорожник Rivian R1S и пикап Rivian R1T, а новинка окажется не только меньше по габаритам, чем существующие модели, но и дешевле. В компании рассчитывают, что бюджетная модель позволит нарастить продажи и привлечь новых клиентов. Это будет кроссовер, который позиционируется как конкурент Tesla Model Y, Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

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Пока Rivian не опубликовала никакой информации о R2, за исключением видеоролика в социальных сетях, выложенного ещё весной 2023 года, на котором показана глиняная модель автомобиля.

Генеральный директор Rivian Ар-Джей Скариндж в интервью журналистам в декабре прошлого года пообещал, что базовая цена R2 будет составлять от 45 000 до 50 000 долларов.