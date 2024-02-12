Китайцы разработали электрический кемпер, похожий на свинью
BAW — дочерняя компания BAIC Group, расположенная в Циндао — разработала электрический кемпер Freedom Kingdom Vala с очень необычной внешностью. Его изображения появились на сайте Министерства промышленности и информационных технологий.
Freedom Kingdom Vala основан на Ace M7 — недорогом минивэне, появившемся изначально с ДВС в 2022 году. С тех пор он получил вариант с кузовом фургон и электрическую силовую установку.
Носовая часть Freedom Kingdom Vala сильно отличается от Ace M7 и выполнена в ретро-стилистике, напоминая японские фургончики 70-х годов. При этом новая передняя часть стилистически не подходит к дизайну остальных частей кузова.
Четырехместный кемпер имеет два пассажирских сиденья, установленные на направляющих сзади. Есть также пара ящиков для хранения вещей и пара столиков, в одном из которых, кажется, есть какой-то диспенсер для воды. На крыше раздвижная палатка для сна.
Колесная база составляет 3200 мм, а общая длина — 5240 мм, хотя во многом это связано с длинной мордой. При этом ширина составляет 1900 мм, а высота 2075 мм.
В движение он приводится электродвигателем мощностью 90 кВт, расположенным на задней оси. О батарее ничего не известно, но, скорее всего, она такая же, как и батарея емкостью 50,3 кВт ч, используемая в электрической версии минивэна.