Китайцы разработали электрический кемпер, похожий на свинью

BAW — дочерняя компания BAIC Group, расположенная в Циндао — разработала электрический кемпер Freedom Kingdom Vala с очень необычной внешностью. Его изображения появились на сайте Министерства промышленности и информационных технологий.

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Freedom Kingdom Vala основан на Ace M7 — недорогом минивэне, появившемся изначально с ДВС в 2022 году. С тех пор он получил вариант с кузовом фургон и электрическую силовую установку.

Носовая часть Freedom Kingdom Vala сильно отличается от Ace M7 и выполнена в ретро-стилистике, напоминая японские фургончики 70-х годов. При этом новая передняя часть стилистически не подходит к дизайну остальных частей кузова.

Carakoom

Четырехместный кемпер имеет два пассажирских сиденья, установленные на направляющих сзади. Есть также пара ящиков для хранения вещей и пара столиков, в одном из которых, кажется, есть какой-то диспенсер для воды. На крыше раздвижная палатка для сна.

Колесная база составляет 3200 мм, а общая длина — 5240 мм, хотя во многом это связано с длинной мордой. При этом ширина составляет 1900 мм, а высота 2075 мм.