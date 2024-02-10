«Москвич 3e» раскритиковали за слабую подготовку к холодной зиме

На Международном форуме Fleet World 2024 опытом эксплуатации электрокаров поделился руководитель флит-парка российского филиала AstraZeneca. Фармацевтическая компания приобрела несколько электрических «Москвичей 3e», и без сложностей не обошлось. На презентации перечислили как минимум семь проблем российско-китайских кроссоверов, и большинство до сих пор не решены.

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Во-первых, у «Москвич 3e» прожорливая штатная печка: много энергии уходит на обогрев салона и поддержание рабочей температуры высоковольтной батареи. Решение от производителя оригинальное: можно оснастить кроссовер дизель-отопителем! Во-вторых, неэффективна система обдува воздуха: при температурах ниже -5°C в ногах холодно, стёкла запотевают.

Другие проблемы связаны с плавающими дефектами «Москвича 3e»: иногда электромобиль не заводится в холода, возникали проблемы с сенсорной панелью и камерами кругового обзора. Блоки мультимедиасистемы и камер пришлось заменить по гарантии. Есть нарекания к зарядным устройствам «Энергия Москвы»: в снегопад станции самопроизвольно выключаются, могут не работать, а после зарядки электромобиль «глючит». Решение этой проблемы пока найти не удалось.